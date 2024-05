Lady Gaga confessa ter feito shows com diagnóstico positivo para covid-19

Lady Gaga, 38, confessou ter feito cinco shows enquanto estava com o diagnóstico positivo para a covid-19.

O que aconteceu

A cantora contou que estava com o vírus em shows da última turnê, a The Chromatica Ball, que vai ganhar um filme e será lançado no Max no sábado (25). "Fiz cinco shows com covid-19", disse aos fãs em uma sessão para divulgar o projeto.

Ela afirmou que conversou com a equipe sobre o diagnóstico antes das apresentações. "Expliquei para a minha equipe e disse que não queria ninguém desconfortável, que ninguém precisava trabalhar naqueles dias, mas eu iria fazer as apresentações porque não gostaria de decepcionar meus fãs".