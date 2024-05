Schueng: Prestação de contas de Davi sobre RS revela falta de transparência

Dieguinho Schueng repercutiu a declaração dada por Davi Brito, 21, ao jornal O Globo, a respeito de como empregou os recursos que recebeu para ser voluntário no Rio Grande do Sul. Ele contou que a primeira parte das doações foi usada para bancar sua viagem até o Estado.

Dieguinho não vê problema no fato de Davi ter aplicado parte dos recursos em sua própria locomoção rumo ao local. "O grande ponto é entender a finalidade do uso. Se ele usou esse dinheiro para ir até o Rio Grande do Sul, usou para ajudar o Estado. Então, acaba sendo algo [dentro do] previsto", analisou ele, no Central Splash.

O apresentador pensa, entretanto, que o campeão do BBB 24 (Globo) deveria ter deixado clara a finalidade dessa parte do dinheiro desde o primeiro momento. "O Davi tinha que ter sido mais transparente. Deveria ter jogado aberto que a primeira leva de pix seria usada para a passagem aérea. Vir [somente] tempos depois e admitir que precisou do recurso para se locomover é um problema de transparência, porque ele não havia dito isso antes."