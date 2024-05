Nômade Festival 2024: O que deu certo e o que deu errado no evento?

Qualidade do som: o palco principal e palco petra entregaram som de ótima qualidade durante os dois dias de festival. Ambos os palcos ficaram em locais estratégicos para atender a todo o público do evento.

Banheiros: com banheiros químicos, a quinta edição do Nômade Festival ofereceu um bom serviço no quesito higiene. A reportagem marcou presença no local em mais de uma oportunidade e encontrou papel higiênico, sabonetes, seguranças e serviço de limpeza.

Entretenimento: o Nômade Festival contou com pontos de diversão de patrocinadores, como a Roda Rico e Mirante Rico, que ofereceram um plus a experiência do público entre o intervalo dos shows.

O ponto alto do festival foi o Bosque Nômade. O público teve a opção de curtir um espaço com mesinhas, espaço pra estender sua canga e música ambiente com DJs.

Localização elogiada: a região do Alto de Pinheiros, onde fica localizado o Parque Villa-Lobos, atendeu aos fãs de música popular brasileira com uma estação de trem a 600 metros e variedade de linhas de ônibus ao redor.