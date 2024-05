Em vídeo de 2023, Paula Lavigne liga para ex-governanta: 'Te admiro muito'

Após vir à tona detalhes do processo movido contra Caetano Veloso e Paula Lavigne pela ex-governanta do casal, um vídeo que mostra a relação da empresária com a funcionária voltou a circular nas redes sociais.

O que aconteceu

Paula Lavigne aparece conversando com Edna em uma ligação. Na ocasião, a empresária participava do programa mais recente de Angélica, '50 e Tanto', exibido em novembro de 2023.

A apresentadora pediu que as convidadas ligassem para as mulheres que mais admiravam, e Lavigne optou por ligar para a funcionária. No entanto, enquanto Ivete Sangalo, Gio Ewbank e Carolina Dieckmann foram às lágrimas em seus respectivos telefonemas, Paula iniciou a conversa repassando tarefas domésticas.