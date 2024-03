'Roubado e sem suporte': Fãs de Caetano e Bethânia sofrem com fraude

O mesmo aconteceu com a arquiteta Cecília Reichstul, 42, que perdeu R$ 960 no golpe. A Splash, ela conta uma história muito parecida com a de Luis Lisboa: procurou 'ticketmaster' no Google e encontrou o link 'caetanoebethania-ticketmaster.com' como patrocinado.

Cliquei no show do Rio e foi pedindo informações. Paguei por pix, R$ 960. Me dei conta que era um golpe quando vi o nome e não era Ticketmaster.

Cai no golpe, e agora?

Segundo Renata Abalém, advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB/SP, o consumidor lesado deve se municiar de todas as provas do que aconteceu, inclusive os prints da página do buscador. "Depois, fazer uma reclamação no Procon e, com o protocolo, fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil, pois se trata de prática criminosa. De posse desses documentos e comprovantes de pagamento e prints do negócio, aí, sim, pode acionar o buscador."

A Splash, a advogada explica que o Google pode ser responsabilizado. "Uma vez que o Google é uma plataforma de anúncios e vendas (é um negócio e ele fatura com isso), um dos seus deveres é garantir a segurança dos seus usuários. "Assim, o Google deveria ter verificado a idoneidade e a veracidade desses anunciantes que contratam a plataforma para veicular anúncios. Não o fazendo e causando prejuízo aos consumidores, o Google tem responsabilidade solidária e sim, deve ressarcir os consumidores prejudicados."

O que diz o Google

A url 'caetanoebethania-ticketmaster.com' continua em funcionamento.