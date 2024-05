'Um Pesadelo Americano': a história real de um sequestro cinematográfico

Pôster de 'Um Pesadelo Americano' Imagem: Divulgação

O advogado de Huskins, Doug Rappaport, conta em "Um Pesadelo Americano" que um agente do FBI entrevistou a mulher e perguntou "Você não viu o filme 'Garota Exemplar'?". A imprensa também divulgou falsas alegações, com manchetes que brincavam com a associação com o longa.

O verdadeiro autor do sequestro, Matthew Muller, foi capturado e condenado e sentenciado a 40 anos de prisão em 2017. Em 2018, Huskins e Quinn receberam US$ 2,5 milhões (cerca R$ 12,3 milhões) em indenização do município de Vallejo, mas a cidade não admitiu os erros durante a investigação.