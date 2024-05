Sabrina Sato cita rotina para ver Nicolas Prattes: 'Fazemos um malabarismo'

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão namorando há três meses, mas o romance começou há quase seis. A agenda dos dois é complicada e a apresentadora contou à Quem como eles conseguem se encontrar em meio a rotina corrida.

O que aconteceu

Sabrina explicou que eles combinam dias e horários certos para ver Nicolas pessoalmente e costumam aproveitar janela de horas na rotina deles. "Levei minha filha para escola, voei pro Rio de Janeiro, dei um beijo no Nicolas no hotel e fui para o compromisso que tinha com a Vila Isabel. Na manhã seguinte voei de volta para São Paulo e fiquei com a Zoe. E está tudo certo".

No início do romance, a apresentadora estava com a agenda lotada com compromissos em diferentes cidades e o ator estava gravando novela. "Fazemos um malabarismo tão doido, mas quando os dois querem, dá certo. Nessa época, nos encontrávamos algumas horas por semana. Ele pegava o último voo do dia do Rio para São Paulo, ficávamos juntos à noite e, de manhã, ele ia embora".