Nicolas Prattes e Sabrina Sato: primeiro date teve café com mãe e irmã

Jantar na casa dela: "E nessas conversas marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e a agenda dele e minha de gravações e trabalhos estava super difícil. Então, conseguimos o primeiro sábado do ano à noite e ele ia direto da gravação no Rio. Estava tudo tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí o Nicolas conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial. Ainda bem que rolou (risos). Daí em diante não paramos mais", relembrou Sato.

Ele tomou a iniciativa: "O Nicolas que teve a iniciativa de falar que queria encontrar e aí mandei logo a minha agenda pra ele ver que não tinha quase data livre (hahahaha)... e ele achou uma data que daria certo, mesmo sendo algumas horas. E nosso encontro rolou super e a gente teve muita sintonia".

Primeiro date: "Eu estava trabalhando e tínhamos marcado o nosso primeiro encontro. Só que estávamos em estados diferentes, eu tinha que pegar o voo e fiquei bastante ansioso por causa do horário. Fiquei tenso com receio de atrasar o trabalho e perder o voo. Imagina? Não tinha como ter essa possibilidade (risos)", contou o ator.

Família reunida: "Ele demorou para chegar, porque estava vindo direto do Rio. E eu que não pareço, mas sou tímida, comecei a beber antes dele chegar. Quando ele chegou, eu já tinha bebido umas três taças de gin (risos). No dia seguinte era um domingo, eu ia trabalhar e ele precisava voltar para o Rio. Fomos tomar café juntos antes de sairmos, quando começou a chegar minha mãe, minha irmã, minha equipe… Eu precisei sair antes dele e ele ficou tomando café com a dona Kika e a Karina, logo no primeiro date".

Sabrina contou como lida com comentários preconceituosos: "Eu sou um ser muito livre, é da minha natureza, da minha criação. Então eu nunca deixei de fazer nada na minha vida preocupada com o que os outros vão achar. Eu vou deixar de viver esse amor tão lindo que nunca vivi antes porque incomoda alguém? Infelizmente, ainda existem expectativas antiquadas e julgamentos sobre como nós mulheres devemos nos relacionar, vestir, aparentar, sobre nossa idade e como devemos nos comportar. Quem se incomoda é porque não tem coragem de viver. E coragem a gente tem de sobra".

Relacionamento verdadeiro: "É o que estamos vivendo agora. Um relacionamento onde existe uma conexão profunda sem precisar fazer esforço. A vontade de estar junto, o carinho, o amor e respeito são genuínos. A gente se sente amada sendo só a gente mesmo. Isso é bom demais", afirmou a influenciadora.