Rafa Kalimann e bastidores de novela: entenda críticas e suposto climão

vocês sabem bem que isso é mentira e vocês fazem questão de compartilhar, voltamos ao efeito manada — Rafa Kalimann - jurídico Jéssica de Osma (@rafakalimann_) May 24, 2024



Após a repercussão, a atriz fez um vídeo nas redes sociais agradecendo apoio de colegas. "É muito notório até para quem não me acompanha o quanto eu sou dedicada e disciplinada em tudo que me proponho a fazer", afirmou.



Nesse momento, que está sendo o mais difícil da minha vida, em que perdi um filho -- o que também não foi respeitado -- essas pessoas que estão comigo todos os dias no set me acolheram. Foram colo, apoio e estão agora estão o dia todo desmentindo as coisas que falaram. Rafa Kalimann em vídeo nas redes sociais

A atriz pediu para o público se atentar com o que é publicado pela mídia: "Tomem cuidado com matérias mentirosas, com o efeito manada que se retroalimenta feito por pessoas irresponsáveis e cruéis. É inadmissível para mim que inventem qualquer mentira sobre meu trabalho, minha disciplina e as pessoas que me deram apoio nesse momento que tanto precisei."

Allan Souza Lima, namorado de Rafa, defendeu a amada nas redes sociais. "Estuda todos os dias. Estou ali ao lado dela decupando suas cenas, vendo suas cenas, colocando pontos para sua evolução."