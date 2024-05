Paciente paliativo pode adotar? Sonho de influencer tem barreiras legais

A jovem Isabel Veloso, de 17 anos, rebateu críticas recentemente após revelar o desejo de adotar uma criança. Os ataques foram motivados pelo fato da adolescente ter sido diagnosticada com um câncer incurável. Em tese, o sonho da jovem pode ser realizado, mas as exigências legais do processo de adoção são mais restritivas nestes casos.

O que aconteceu

As especulações sobre o desejo de Isabel e do marido, Lucas Borbas, em se tornarem pais começaram no Dia das Mães. 'Feliz Dia das Mães, meu amor. Talvez as pessoas achem estranho, mas só nós sabemos! Estamos profetizando!', escreveu.

Também na web, Veloso abriu o coração sobre a vontade de adotar um filho. Segundo a jovem, ela e o marido tinham a pretensão de adotar um bebê de até dois anos de idade.