Influenciadora com câncer agressivo aos 17 realiza sonho de se casar

Não existem mais opções que façam efeito em mim, tentei de tudo. Poderia fazer quimioterapia, mas aquilo não iria mais me curar, apenas me fazer mal, sem proporcionar um bem-estar. Agora, com os cuidados paliativos, tenho qualidade de vida pelo menos.

Isabel Veloso, em entrevista ao UOL em março

Cuidados paliativos. Em entrevista ao UOL, Isabel detalhou seu diagnóstico e a decisão de parar com o tratamento. "Escolhi, mediante outros médicos que me aconselharam, incluindo minha médica de cuidados paliativos, parar com o tratamento com a hematologista, mas não escolhi ser uma paciente terminal", afirmou na época.