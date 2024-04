Advogados de Jolie afirmam que 'abuso físico' de Pitt começou antes de 2016

Angelina Jolie, 48, e Brad Pitt, 60, travam uma longa batalha judicial desde que anunciaram sua separação em 2016.

O que aconteceu

Em um novo processo judicial, os advogados da atriz trouxeram novas informações sobre as acusações de violência física do ator com Jolie. "Embora o histórico de abuso físico de Pitt contra Jolie tenha começado bem antes da viagem de avião da família em setembro de 2016, este voo marcou a primeira vez que ele voltou seu abuso físico contra as crianças. Jolie então o deixou imediatamente."

A alegação dos advogados de Jolie se referem ao chamado 'episódio do avião', que fez com que dias depois, em 19 de setembro de 2016, ela pedisse o divórcio do então marido. O tal evento se refere à uma viagem que Angelina e Brad fizeram com seus filhos em seu avião particular. O ator foi denunciado anonimamente e posteriormente investigado, por ter "abusado verbal e fisicamente" de um de seus filhos, na presença dos seus irmãos. Esse foi o suposto estopim para que Jolie decidisse se separar.