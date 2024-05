Filha de Dennis DJ cita distância entre Bia e Alane em festa de Juliette

Tília, filha de Dennis DJ, disse que Beatriz Reis e Alane Dias estavam distantes durante o São Juão, evento de Juliette.

O que aconteceu

A filha de Dennis disse que as ex-BBBs não ficaram juntas durante a festa. "Tinha a Bia do Brás e tinha a Alane. Eu fiquei passada porque até então, a Bia e a Alane eram melhores amigas, simplesmente não estavam juntas na festa. E que viralize isso, para elas falarem: 'A gente tava sim'. E não estavam não, eu fiquei olhando vocês do início ao fim, e vocês não estavam juntas na festa".

Tília ressaltou que elas se cumprimentaram. "Não disse que elas não se cumprimentaram, disse que elas não ficaram juntas".