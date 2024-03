Beatriz buscou regularizar o DRT (registro da profissão) para seguir carreira como atriz. A informação foi confirmada pelos familiares e amigos de Beatriz ouvidos por Splash. A mãe da sister e o diretor Tico Barreto afirmaram que ela reuniu as horas complementares necessárias para obter registro —contando, também, com os 2 anos e meio de estudos cumpridos no Célia Helena.

Splash entrou em contato com o Sated-SP (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo), Ministério do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo. As partes não disponibilizaram informações sobre o registro de Beatriz.

A família afirmou que o primeiro contato com a Globo surgiu bem antes do BBB 24. Ela teria participado como figurante de cenas gravadas para a novela "O Segundo Sol" (2017) no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Guilherme, irmão da atriz, disse que o rosto de Bia não apareceu.