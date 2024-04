Ana Maria chora e consola tutor de cão que morreu em voo: 'Você será feliz'

Ana Maria Braga consolou o tutor do cão Joca, que morreu na segunda-feira (22) em um voo após uma falha da Gol.

O que aconteceu

A apresentadora disse que já viveu o luto por um cachorro e que João Fantazzini pode ser feliz ao lado de outro animal de estimação. "Eu sei que com esse sentimento agora, é impossível pensar nisso. Mas acredite em mim, eu juro. Eu tenho vários, sou a melhor pessoa pra dizer isso. Você vai ter esse amigo do seu lado e nunca vai esquecer do Joca."