Resumo da novela Renascer: confira os próximos capítulos (27/5 a 8/6)

Quarta-feira, 5 de junho

Bento hesita em aceitar defender Dona Patroa no acordo de separação com Egídio. Kika avisa a Eliana que está mudando com Eriberto para São Paulo. Tião e Pastor Lívio conversam sobre as passagens da Bíblia. Egídio deixa claro a Dona Patroa que não concederá o divórcio. Bento confessa a José Inocêncio que não fez o exame da OAB. José Inocêncio expulsa Bento de casa com a roupa do corpo, e João Pedro acolhe o irmão na casa de Morena. Lu fica sabendo por Zinha que Bento não é advogado. Zinha, Morena e Deocleciano vão tocar no Forrobodó e Zinha se encanta por Joana. Norberto, Pastor Lívio e Bento se deparam com Du, Pitoco e Neno na venda.

Quinta-feira, 6 de junho

Pastor Lívio se prontifica a levar Du e os amigos até a fazenda de José Inocêncio. Inácia parece desconfiar de Du. Morena percebe o interesse da afilhada por Joana. Pastor Lívio avisa a Augusto e a Inácia que Bento está provisoriamente instalado na venda de Norberto. Morena alerta Bento para não deixar passar a oportunidade de ter Lu em sua vida. Dona Patroa observa Eliana saindo com Egídio de carro na vila. Joana critica Tião por sonhar alto demais. Du, Neno e Pitoco chegam à fazenda e Teca fica radiante. Du é frio com Teca e Inácia pressente que ele não é boa pessoa. Buba sugere a Teca que elas contem a verdade pra Zé Inocêncio. José Inocêncio permite que Du, Pitoco e Neno fiquem na fazenda. Mariana repreende Inocêncio por tomar a decisão sem consultá-la.

Sexta-feira, 7 de junho

Tião e Bento pintam a fachada da escola. Eliana conversa de forma sedutora com Egídio, já pensando em tirar proveito de uma possível aliança com o coronel. Teca pede a Morena para deixar os amigos ficarem na fazenda. Zinha vê Tião beijar Joana e fica triste. Teca discute com Du. Joana conta a Eliana todas as coisas ruins que Egídio tentou fazer contra ela. Teca revela a Morena que Du é o verdadeiro pai de seu bebê. Egídio deixa José Inocêncio furioso ao levar Eliana para conversar com o ex-sogro sobre o inventário de Venâncio, em troca da assessoria jurídica de Bento a Dona Patroa.