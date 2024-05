Assédio, vício e traição: o relato de Morgan Spurlock, de 'Super Size Me'

Calorias excessivas. Durante o experimento, Spurlock comia em restaurantes da rede de fast food três vezes por dia, totalizando 90 refeições com as mais variadas opções do cardápio. Ele consumia mais que o dobro de quilocalorias de uma alimentação saudável.

No fim, a saúde ficou comprometida. O diretor ganhou 11,1 kg, teve colesterol alto, disfunção sexual, mudanças de humor, fadiga e mal-estar. Também acumulou gordura no fígado e sentia vontade constante de vomitar. Ele levou 14 meses para voltar ao peso inicial.

Resultados podem ter sofrido distorção. Em 2017, Spurlock fez um comunicado no Twitter em que contou ter bebido constantemente desde os 13 anos de idade. "Há 30 anos não fico sóbrio por mais de uma semana", disse. Sendo assim, durante as gravações de "Super Size Me", ele seguia bebendo, mas escondeu o fato de médicos e do público, o que pode ter distorcido os resultados do experimento.

Assédio e infidelidade

No mesmo comunicado, que veio à tona no auge do movimento #MeToo contra o assédio sexual, ele disse que também era "parte do problema".

Ele foi acusado de estupro. Spurlock relatou que, ainda na faculdade, uma garota o acusou do crime. "Fiquei chocado", disse, detalhando em seguida o que havia ocorrido na ocasião.