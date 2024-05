Com 16 graus, moletom e gorro amarelo é o look do show de 'AmarElo' em SP

Em seguida, DJ Sophia, idealizadora do Baile da Sophia, embalou clássicos do rap nacional e internacional para uma plateia retraída. Ainda assim, as apresentações foram marcadas por um setlist evocado de hits de artistas negros da música negra brasileira e internacional, tais como Racionais, Sabotage, Djonga, Lauryn Hill e Ciara.

"O frio deixou vocês retraídos. Sei que estão guardando energia para mais tarde, mas mesmo assim senti a alegria de vocês", disse a DJ no palco após a apresentação.

Larissa Arcanjo, 24, designer, curte AmarElo Imagem: Beatriz Mazzei/UOL

AmarElo - A Gira Final

Para Emicida, "AmarElo" é mais do que um disco, é um experimento social. Com 11 faixas, o trabalho foi responsável por impulsionar a carreira do artista e aproximá-lo de outras vertentes musicais como o samba, o rock e a bossa nova, que é presente na sonoridade do artista e do álbum. O trabalho venceu o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa, em 2020.