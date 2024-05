Roqueira cadeirante encara dificuldades para ver shows: 'Não enxergo nada'

Erica Nunes, 33, adora rock, mas passa por dificuldades para ver shows. É o caso do festival Somos Rock, que acontece neste sábado (25), na Arena Anhembi, em São Paulo. Cadeirante, ela precisou assistir às apresentações na pista, pois não encontrou o lugar para PCD. "Não tem problema, pois estou com os meus amigos, mas não enxergo nada."

Ela conta que já foi a outros festivais, como The Town, e também não enxergou nada, pois não tinha lugar para ela ficar: "No show do Foo Fighters eu também não enxerguei nada, mas as pessoas abriram uma roda pra que que eu pudesse assistir, sem que batessem em mim ou empurrassem a cadeira".