Doce Maravilha reúne traumatizados do último ano e distribui capas de chuva

Depois de alguns comentários do público traumatizado com a edição chuvosa de 2023, a produção do festival Doce Maravilha está distribuindo capas de chuva para os presentes neste ano.

Doce Maravilha distribui capas de chuva Imagem: Gabriel Dias / UOL

O que aconteceu

Juliana Figueiredo, que estava na última edição, lembra da decepção: "O primeiro dia de 2023 foi perfeito. Estava sol, um dia bonito. Mas o segundo, que choveu, foi caótico. O espaço não deu vazão para todo o público. E os problemas de produção do show do Caetano Veloso foram estressantes. Eu fui embora e vi de casa.