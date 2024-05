Eliana dá golpe baixo para destruir Buba, mas recebe invertida certeira

No capítulo de 'Renascer' deste sábado (25), Tião se sente mal por estar desempregado. José Inocêncio diz a Teca que a jovem lembra Maria Santa.

Zinha fica preocupada com o casamento de João Pedro. Bento deixa claro a José Inocêncio que o filho de João Pedro terá direito sobre as terras do pai.

Eliana descobre o segredo de Buba. Augusto e Buba decidem viajar para a fazenda e contar a José Inocêncio que estão juntos.