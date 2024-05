Anitta ironiza moção de repúdio da Câmara dos Deputados: 'Como vou viver?'

A cantora Anitta ironizou a moção de repúdio de uma comissão da Câmara dos Deputados por conta do show da Madonna no Rio de Janeiro.

O que ela disse

Ela disse, em tom de ironia, que acordou "desolada e sem chão" por conta da notícia, nos stories do Instagram. Hoje eu acordei arrasada, desolada e sem chão. Sabe por quê? Estou muito mal, preocupadíssima. Isso acabou comigo. Como vou viver daqui em diante? Cadê o propósito da vida? Acabou. Estou arrasada".

Além de ironizar a moção, ela cobrou os parlamentares para continuarem ajudando o Rio Grande do Sul. "Agora, a galera está com tempo, não é? Essa galera está com um tempo. Fico impressionada com o tempo que essa galera tem para essas coisas. Em vez de gastar esse tempo ajudando as famílias do Rio Grande do Sul, agora que o assunto não está mais bombando e não é mais a trend da internet, vai começar a cair as ajudas. Vamos dispor do nosso tempo para isso? Vai dispor do tempo para isso, gente. Vai trabalhar. É um tempo para cada coisa que tira. Agora, se for para resolver um negócio sério, não tem esse tempo. Tudo demora [...] Vai arrumar o que fazer".