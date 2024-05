Schueng: Daniela Beyruti quer dar a SBT a cara que Silvio Santos nunca quis

Dieguinho citou o informativo Tá na Hora, estreado em março, como um dos piores produtos da safra atual. "É um horror! Um lixo de programa! Muito ruim, em todos os aspectos. Já começa ruim com o nome. O Marcão do Povo [apresentador] também é péssimo."

Encontro não funcionava nem com Fátima Bernardes e deveria acabar

Leão Lobo opina que o favoritismo de Amauri Soares, 57 - diretor dos Estúdios Globo e ex-marido de Patrícia Poeta, 47 - é a única razão de ela seguir à frente do programa Encontro. "Ela é boa repórter, mas não nasceu para ser apresentadora. Não tem empatia, passa uma coisa fria, que não cola com o espectador em casa. Sabemos que ela só está lá porque o ex-marido dela é o 'diretorzão' da Globo hoje."

Para Leão, até mesmo a continuidade do próprio Encontro deveria ser repensada pelo canal carioca. "Esse programa deveria acabar, porque nunca deu certo. Não funcionava nem com a Fátima Bernardes! Era forçado até com ela, que é muito mais simpática. Deveriam inventar uma outra atração para esse horário."