Sabrina Sato faz topless em ensaio de fotos na praia; veja

Sabrina Sato, 43, fez topless durante um ensaio de fotos na praia. A apresentadora posou sentada em uma pedra e compartilhou em uma rede social.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou o clique em seu perfil no Instagram. Sabrina apareceu sentada em uma pedra com o mar logo atrás. A artista fez uma pose em que cobriu os peitos com as suas pernas e apostou em um biquíni fio-dental para a parte debaixo.

Nos comentários, ela recebeu uma série de elogios de famosos e fãs. "Musa", disse Cleo. "Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia", escreveu Evandro Santo, que trabalhou com a apresentadora no "Pânico na TV". "Ai ai", disse Angélica, que ainda colocou um emoji sorrindo. "Deusa", elogiou Anne Lottermann.