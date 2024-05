No hotel de Madonna: Sabrina e Nicolas Prattes celebram 27 anos do ator

Nicolas Prattes comemorou o aniversário de 27 anos no Copacabana Palace, mesmo hotel em que Madonna está hospedada para o show na noite de hoje. Longe da badalação que toma o entorno do prédio icônico, ele se reuniu para um jantar ao lado de alguns amigos, da família e da namorada, Sabrina Sato, 43, que deixou uma declaração nas redes do ator.

"Feliz aniversário, meu lindo. Vamos comemorar muito. Desejo que realize todos seus sonhos e estou aqui com você pra tornar possível!", escreveu a apresentadora no Instagram, respondendo ao post em que Nicolas contava que foi surpreendido pela festa íntima depois de um dia de gravações — para um projeto não revelado por ele.

"Hoje faço 27 anos e virei 00:00 com quem amo, tinha acordado às 4 da manhã para filmar, fizemos um dia lindo, surpresa de aniversário no set, tô (sic) aqui tomando café agora e pensando como sou abençoado e como é bom se cercar de quem torce por você, quem tá ali pra qualquer momento", escreveu Nicolas já na manhã de hoje.