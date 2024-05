Hideo vence Troca de Poder e é novo Dono; veja como foi a prova

A Grande Conquista: Conquisteiros disputam prova da Troca de Poder Imagem: Reprodução/PlayPlus

Como foi a prova da Troca de Poder

Fred anunciou que os Conquisteiros realizariam a prova e deu as primeiras instruções. "Vocês vão disputar em grupos, que serão definidos em um sorteio. Os dois Donos e mais um participante fica de fora. Antes de ir para a dinâmica, um de vocês deve buscar a urna e o kit da prova", avisou.

A Inteligência Artificial do programa continuou a explicação: "Dentro da urna, há bolachas numeradas de 1 a 15, e uma especial que vai tirar um de vocês da Troca de Poder. As bolachas são divididas por cores, quem sortear uma bolacha colorida, deve vestir a munhequeira da respectiva cor. Os 15 escolhidos para a prova devem levar suas cartas e fotos".

Hadad e Kaio ficaram de fora da competição. Além deles, Lucas de Albú pegou a bolacha especial e não pôde concorrer ao colar de Dono. Eles ajudaram na prova, ficando responsáveis, respectivamente, pelas cores roxa, verde e amarela. Na prova, atuavam como lançadores de dados.

Como informou Rachel Sheherazade no local da prova, o dado com a face do participante definia quem prosseguia no tabuleiro. Isso aconteceu com todos os participantes, que precisaram chegar ao final para avançar de etapa.