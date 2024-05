MC Mari analisa embate com Kaio em React: 'Não abaixo cabeça para macho'

A ex-Conquisteira reforçou que ser chamada de chefe pode ser contribuído com outro entendimento sobre seu jogo. Ela desabafou que a palavra pode ser vista como "poder e superioridade", e não gosta de estar nessa posição e ser vista como diferente dos demais.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista 2: O que eliminou MC Mari? Foi grossa e arrogante com outros Conquisteiro Reprodução/Record Se aliou aos participantes errados... Reprodução/Record Foi boa jogadora, mas não vencia de Brenno e Any Reprodução/PlayPlus

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso