Filha de Michael Jackson faz rara aparição pública no Festival de Cannes

Paris Jackson, 26, filha de Michael Jackson, fez uma rara aparição pública na última quarta (22), no Festival de Cannes, na França.

O que aconteceu

Desde a morte do pai, em 2009, a irmã de Prince Michael e Michael Joseph quase não apareceu em grandes eventos. Ontem, ela esteve em um lançamento de uma marca de perfumes durante o festival.

Em 2019, quando lançou o documentário "This Is Paris", a cantora encarou uma batalha contra o abuso de álcool e drogas. O luto e o alcoolismo, inclusive, são temas abordados no seu disco "Wilted", lançado em 2020.