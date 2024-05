Paciente em Quilos Mortais revela dificuldade do programa: 'Quase desisti'

Estes dados devem aumentar ainda mais. Segundo dados divulgados pela World Obesity Federation, organização internacional voltada para redução, prevenção e tratamento da obesidade, o Brasil deverá ter, em 2030, quase 30% de sua população adulta com obesidade.

'Preencher um vazio'

Em dado momento de seu episódio, Thaiane Goes revela usar a comida para preencher um "vazio" que sente. Agora, ela conta usar de outros artifícios para superar as adversidades da vida, como leitura e exercícios físicos e crochê.

Não tenho mais estômago para soltar as minhas emoções nele, então hoje busco passatempos e terapia, coisas que me distraiam do vazio.

Thaiane Goes

A jornada para chegar à bariátrica, no entanto, não foi fácil. Ela passou por diversos momentos conturbados, e acreditava que a Dra. Marta Lima não aprovaria a sua cirurgia. "Eu estava já quase que descontente, devido ao decorrer de tantas situações do episódio, eu já estava desanimada. Quando ela aprovou, fiquei muito feliz mesmo."

A cirurgiã responsável pelo caso de Thaiane revela que houve um momento de virada no caso da paciente: quando ela decidiu ser "protagonista de sua própria vida". "Ela chegou com uma postura diferentes, como quem diz: eu vou fazer isso, sim, agora vai", conclui em conversa com Splash.