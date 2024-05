Nattan viaja para 'resgatar' cães que estavam com Henrique e Juliano

Nattan, 24, viajou até Palmas nesta quinta-feira (23) para 'resgatar' seus cachorros que estavam com Henrique e Juliano, 34 e 33, após dupla sertaneja 'roubar' seus mascotes.

O que aconteceu

O cantor contou o plano nos seus Stories mais cedo. "Vamos pra Palmas, vou resgatar meus cachorros. Aniversário do Henrique e tá na hora da gente aprontar algo com aqueles 'rapazinhos'."

Nattan contou em uma postagem no seu Instagram que levaria um novo filhotinho, já que Henrique estava fazendo aniversário. "Não dizem que a gente paga o mal com o bem? Como é lindo! Estou levando o filhotinho da mesma linhagem da Kali. Resolvi presentear com esse cachorro lindo e tenho a certeza que vão cuidar muito bem dele. Vou dar o nome de Limite Zero."