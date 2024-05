Pegação e tretas: veja primeiras imagens de 'De Férias com Ex: Diretoria'

As primeiras imagens de "De Férias com o Ex: Diretoria" mostram os veteranos do reality envolvidos em muita pegação, sexo e, claro, tretas.

A nova edição contará com o retorno de figurinhas carimbadas do programa como Stefani Bays e Nakagima. O elenco inicial terá ainda Vini Buttel, Igor Freitas, Lumena Aleluia, Escarião, Majú Mazalli, Martina Sanzi, Fafa, Liz, Lhuis e Cleber.

Gabi Prado e o casal "Coelhanna", formado por André Coelho e Anna Clara Maia, participarão de dinâmicas inéditas no reality. O clássico Tablet do Terror também está "mais sarcástico e instaurador do caos do que nunca", segundo o canal.