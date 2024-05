Após dar flagrante no vilão sem roupa, Tião mata Egídio em 'Renascer'?

Tião coloca seu facão no pescoço do outro, mas não mata o patrão. "O dinheiro que o coronel me deu hoje cedo... dizendo que era os meus direitos... direitos de quê, eu me pergunto? De corno? Eu mato ele, Dona Patroa?", questiona. "Não, Tião. Pegue sua mulher e sua família e vá embora daqui. E eu lhe garanto que não vai ninguém atrás de vocês", afirma a mulher.

Joana e o marido pegam seus filhos e vão embora da fazenda. "E lhe deixou vivo... Levante as mão pro céu... e agradeça! Agora anda: vá vestir suas calças, que você tá ridículo desse jeito... Coronel!", afirma Dona Patroa já sozinha com o marido.

