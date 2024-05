Polícia abre investigação criminal sobre morte de Matthew Perry

A investigação tenta identificar onde Matthew Perry conseguiu a cetamina e o motivo da grande quantidade dela encontrada em seu organismo. O ator usava a droga como tratamento para depressão e ansiedade antes da overdose.

Matthew Perry morreu no sábado, 28 de outubro de 2023, aos 54 anos. Quando as autoridades chegaram à sua casa em Los Angeles às 16h, encontraram-no inconsciente em sua banheira de hidromassagem.

Mathew Perry falou sobre uso da substância em tratamento. "'Eu pensava: 'É isso que acontece quando você morre'. Mas ainda assim eu continuava tomando essa merda porque era algo diferente, e qualquer coisa diferente é boa. Tomar 'K' é como ser atingido na cabeça por uma pá de felicidade gigantesca. Mas a ressaca era dura e superava essa pá. Cetamina não era para mim", disse em seu livro, "Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível".

O que dizem especialistas

Cetamina é um anestésico que passou a ser usado como terapia alternativa para ansiedade e depressão, segundo o New York Times. Porém, a agência FDA (Food and Drug Administration) divulgou em outubro um relatório que alerta sobre os perigos do tratamento, além da possibilidade de a substância causar transtornos psiquiátricos.

Morte de Matthew Perry mostra que tratamento exige cuidados. "Fazer a anestesia sozinho e autoadministrar doses nunca foi um bom negócio e nem a coisa certa", concluiu o médico anestesista Tiago Gil.