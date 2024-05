Após saída da UTI, mulher de Roque rebate crítica: 'Pra amar não tem idade'

Internação

No sábado passado (18), Roque se sentiu mal e desmaiou durante um almoço em família em um restaurante.

Ele foi levado ao hospital às pressas. O assistente de palco do Programa Silvio Santos foi encaminhado ao hospital Santa Elisa e internado na unidade. Lá, foi detectado um sangramento intracraniano, na parte frontal da cabeça.

Na segunda-feira (20), Maísa Alves, assessora de imprensa do SBT, publicou uma foto do assistente de palco do Programa Silvio Santos nas redes sociais. Ele apareceu sentado em uma cama hospitalar. Maísa tinha afirmado que Roque "está bem" e que a imagem foi feita minutos antes de ser postada.