Tirulipa é condenado a indenizar drag queen em R$ 25 mil após Farofa

A conduta do réu ofendeu os direitos à intimidade, à honra e à imagem do requerente, expondo parte do corpo íntima e reservada dele a milhares de pessoas, sem houvesse o desejo de fazer tal exposição . Juiz Rodrigo Ramos

Halessia afirma que não foi a única vítima de assédio na ocasiao. Tirulipa também desamarrou o biquíni da influenciadora Nicole Louise durante o evento, e acabou sendo expulso da Farofa.

Tirulipa e Halessia foram procurados para comentar o caso. Este texto será atualizado quando houver resposta.