Modelo diz ganhar R$ 32 mil no OnlyFans ao fingir perna quebrada

A modelo Chloe Welsh, 36, contou ter faturado £ 5 mil, equivalente a R$ 32 mil, por mês com fotos e vídeos em que finge ter quebrado uma perna por fetiche.

O que aconteceu

Ela contou que usa gesso na perna para satisfazer pedidos "estranhos" dos assinantes no OnlyFans, de acordo com uma entrevista ao Daily Mail. O fingimento ainda inclui o pescoço machucado e até uso de bota ortopédica.

Chloe afirmou que se inspirou após um episódio em que se machucou em 2017. À época, ela quebrou os dois pés ao cair de um táxi. Ela ia começar em um novo emprego, mas o contrato foi desfeito com a lesão. Anos depois, já com conta no OnlyFans, ela recebeu um pedido para filmar um vídeo com a perna engessada.