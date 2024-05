Juliano e Letícia Cazarré encontram com o papa em viagem à Itália

"Apresentamos também nossa família inteira em um porta-retratos e o pequeno Estêvão, no meu colo, representando os irmãos. Apresentamos também todas as pessoas e especialmente as crianças que sofrem com doenças raras do Brasil", acrescentou.

A stylist explicou que um padre brasileiro responsável por um hospital especializado em doenças raras foi quem fez o convite para o encontro com o papa Francisco.