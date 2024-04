Letícia Cazarré relata susto com filha: 'A vi quase morrer em meus braços'

Ela contou que "entregou completamente a vida" de Guilhermina a Deus e, em suas orações, disse a Ele que "sente muito", mas "aceita" os planos divinos para a vida da filha, mas lutou para salvá-la. "Em nenhum momento eu desisti de acreditar e de fazer o que estava ao meu alcance, e assim que descobrimos a causa do problema, fiz o meu melhor para resolver e ela foi voltando à consciência. Voltou, foi se recuperando, olhou para mim e sorriu. Sorriu!! Meu Deus, o que eu fiz para merecer tamanho Amor?!".

Maria Guilhermina precisou ser hospitalizada para ser submetida a exames e recebeu alta no mesmo dia. "Hoje [9] passou o dia bem, ativa e sorridente. Eu ainda vou precisar de um tempo para digerir tudo e conto com o ombro generoso das minhas amigas, que já começaram a se revezar para me visitar e ajudar com as crianças enquanto o Juliano filma mais um trabalho no cinema. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por mais esse milagre. O que nós vivemos e aprendemos com a vida e os sofrimentos da Maria Guilhermina é algo que transcende todo o entendimento".

Maria Guilhermina nasceu com um problema raro no coração, chamado Anomalia de Ebstein. Além de Guilhermina, Letícia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, 11, Inácio, 9, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Estêvâo, de 1 mês.