Em briga tripla, Guipa rebate Any: 'Você é uma pessoa ruim, infelizmente'

Nesse momento, Any disse que apenas o seu nome foi mencionado. "Você falou 'na Any'", disse. Guipa retrucou: "É só perguntar, Edlaine tá chegando aqui. Eu não vou discutir com você, você é uma pessoa ruim, infelizmente".

Fellipe explicou que ficou chateado pelo que falou com Guipa chegar até Kaio e Edlaine. "Mas eu precisava desabafar, não foi na maldade", afirmou Guipa.

Fellipe ainda disse que começará a tomar cuidado com o que fala com Guipa. "Cargo de leva a trás era do Kaio e passou para ele", afirmou.

Any foi desabafar com Cel sobre a briga. "[O voto deles] Foi um voto contabilizado e na intenção de me ver na Zona de Risco. Agora que estou acordando pro jogo", afirmou.

LIVES