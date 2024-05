Bruno desabafa com produção após briga: 'Quero me sentir seguro aqui'

MC Mari concordou. "Amanhã ele [Guipa] acorda e vê a merda que ele fez", disse.

Brenno e Guipa discutiram na formação da segunda Zona de Risco, e a saúde do jornalista entrou em questão. Brenno concluiu: "Para justificar as suas cagadas. Meu TCC foi exatamente o transtorno depressivo, eu sei o que você está fazendo".

Guipa o alfinetou e se dirigiu à apresentadora: "Queria que vocês, da produção, dessem uma olhada no que foi dito pelo Brenno, quando ele alega que o que passo, com relação às minhas crises, são coisas forçadas e ligadas ao simples fato de eu estourar e acabar descontando isso, colocando a culpa em cima dessas crises. Tomo remédio, faço tratamento, as pessoas que me conhecem sabem quanto sofro. A pessoa levantar uma situação como essa precisa ter prova e não pode jogar essa informação ao vento, o que mais tem é pessoas com problema de saúde mental. Que ele possa se retratar".

MC Mari também entrou na briga da dupla, e logo depois Bruno se intrometeu. "Não comprem essa briga, porque o jogo que ele quer fazer é: vou me colocar contra a casa para que eu seja vítima aqui dentro", opinou. A artista acrescentou que ele estava "se afundando sozinho".

Guipa afirmou que Bruno era insuficiente e avaliou Mari e Brenno: "Vocês dois são um problema particular comigo. Ele [Bruno] estou cagando. Eu vou tirar você [Mari] do programa! Vou tirar um por um".