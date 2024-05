Criadora do C6 Fest acredita que 'há sinais positivos' para edição de 2025

Mesmo mantendo uma longeva ligação com os festivais de música, desde os tempos de Free Jazz, Monique Gardenberg ainda sente algumas pequenas agonias quando transita nos bastidores de um evento seu. Não foi diferente na 2ª edição do C6 Fest, que movimentou o Parque Ibirapuera entre dias 17 e 19 de maio. "Mas nada que acelere a respiração", assegura ela.

Fundadora da Dueto Produções, a produtora e diretora assina o C6 Fest, em parceria com seu time de curadores, com a mesma excelência que ajudou a erguer históricos festivais no Brasil, sempre com um olhar atento para o jazz. Nas coxias, ela conversou com Splash com exclusividade, no domingo (19), último dia de festival, fazendo um balanço do festival deste ano, que atraiu 25.300 pessoas, somando os três dias — e com bons indícios que haverá uma nova edição em 2025.

O C6 Bank, patrocinador master do evento, parece satisfeito. Head de Marketing do banco, Alexandra Pain era uma frequentadora assídua de Free Jazz e Tim Festival. Com uma conexão sentimental com esses festivais, ela foi atrás de Monique para que o C6 Fest virasse realidade. "A gente torce para que a gente faça novas edições. Estamos conversando. A gente quer, mas temos vários detalhes que precisamos acertar", antecipou Alexandra. Se isso acontecer, o martelo deve ser batido até o próximo mês.