Crianças, uísque e curadoria: C6 transforma Ibirapuera em 'resort musical'

Essa mistura fina de jazz, eletrônico, indie rock e diversos ritmos negros já foi patrocinada pela indústria tabagista (Free, no caso), empresa de telecomunicação (Tim Festival, de 2003 a 2008) e agora tem o selo de um banco digital. Será que a próxima onda de nomes de megaeventos será bancada por corretoras criptos ou gigantes de inteligência artificial?

Não por nada, entre as camisetas descoladas do público que desembolsou algumas centenas de reais para estar ali, uma se destacava com a frase: "Maybe You Are Not Sad: It Is Just Capitalism". E ainda a coincidência da gratuita Virada Cultural acontecer nos mesmos dias na cidade reforçou o contraste.

Parede externa do Auditório Ibirapuera vita telão dos shows do C6 Fest Imagem: Divulgação

Mas música e natureza são os melhores reguladores naturais de humor. E ali estavam na dose certa, até com árvores balançando no meio da pista de dança e por vezes atrapalhando a visualização do show.

Um brado hedonista veio dos palcos e mudava qualquer ânimo. A saltitante cantora inglesa Romy gritava "Enjoy your Life"; e Marc Almond, vocalista do Soft Cell, entoava o refrão madonnesco "Holiday/Celebrate".