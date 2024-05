Divorciados buscam novo amor em Casamento às Cegas; veja elenco e trailer

A workaholic Ariela Carasso, 34, está pronta para superar as decepções do passado. Diretora de Eventos, ela mora com os pais e a filha de 9 anos e quer um parceiro carinhoso, companheiro e que pretenda ter filhos.

Ariela Carasso Imagem: Divulgação/Netflix

Evandro Pinto, 35, é separado há cinco anos e pai de duas filhas. O Segurança Pessoal e Trader mora sozinho com o seu cachorro e vem de uma família bem unida, composta pela mãe e seis irmãos.

Evandro Pinto Imagem: Divulgação/Netflix

Gabriel Kaled, 31, busca uma "dona definitiva". O economista já morou junto duas vezes em seus antigos relacionamentos e já fez um pedido de casamento oferecendo a aliança da avó, mas não deu certo.