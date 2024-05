Astro de 'The 8 Show' tem família no Brasil: 'Estou feliz que assistirão'

"The 8 Show" estreou na Netflix e, em pouco tempo, chegou ao TOP 10 de produções mais assistidas no Brasil. A série sul-coreana acompanha oito pessoas que precisam de dinheiro e, por isso, se submetem a um sádico reality show, o The 8 Show, que se aproveita dos pontos fracos de cada um.

Mesmo se tratando de uma produção feita na Coreia do Sul, o protagonista Ryu Jun-yeol está empolgado com o fato do título ser transmitido no Brasil. Em coletiva de imprensa da qual Splash participou, ele explicou o motivo.