'Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2' tem mais violência e personagens demoníacos

"Ursinho Pooh: Sangue e Mel" chegou aos cinemas no ano passado e chamou a atenção dos fãs de terror ao imaginar o querido urso amareço de uma maneira demoníaca. Agora, um novo longa é lançado, com ainda mais violência e mais personagens.

Comprar ingresso

Com o sucesso do primeiro filme, o orçamento dobrou para o segundo. "Ursinho Pooh: Sangue e Mel" custou US$ 50 mil; já "Ursinho Pooh: Sangue e Mel 2" recebeu US$ 100 mil de orçamento.