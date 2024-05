Novo 'Round 6'? Entenda a nova série violenta que é sucesso na Netflix

"The 8 Show" chegou à Netflix na última sexta (17) e já entrou para a lista de produções mais assistidas da plataforma. Algo que chama a atenção do público é a semelhança do título com "Round 6", uma das séries de maior sucesso do streaming.

O que é

A trama acompanha oito pessoas que, enfrentando dificuldades financeiras, aceitam participar de um reality show e ficam confinadas em um prédio misterioso de oito andares para competir por um prêmio multimilionário. No entanto, as coisas não são tão fáceis quanto os participantes imaginavam. A única regra do local é: "Ninguém pode morrer".

A série é uma mistura de suspense e comédia. O microcosmo do prédio representa uma sociedade desigual, na qual quem está no topo recebe tudo e mora em apartamentos espaçosos. Já os de baixo, dos primeiros andares, tem acesso ao resto e a alojamento minúsculos.