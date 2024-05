Brenno, Kaio e Any estão na 2ª Zona de Risco de A Grande Conquista

Brenno votou em Kaio.

Votação entre Conquisteiros

Vinigram ganhou um poder no Faro e precisou imunizar alguém antes da votação. Ele escolheu Liziane, apesar de ter comentado que queria proteger Edlaine.

Em seguida, a casa votou em mais um participante. Any e Guipa empataram, com 4 votos. Hadad desempatou e escolheu Any para a segunda berlinda.

Veja quem votou em quem:

Hideo votou em Cel;