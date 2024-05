Kaio revela incômodo com vídeo de Vinigram: 'Estou decepcionado'

Kaio admitiu sua decepção com Vinigram após ver um vídeo do participante falando mal dele pelas costas em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Kaio revelou o que viu no vídeo dos Donos: "Quero deixar claro que não concordo com o que você falou, me senti muito ofendido pela forma que você se colocou e pelos argumentos que usou. Não vi contexto na sua fala. Esperava mais de você, se você tinha essa opinião, que você chegasse até mim e falasse comigo o que você discordava, e não falar para outras pessoas nas minhas costas. Inclusive, mostra que eu estava na piscina no momento".