Hadad abre jogo com Guipa: 'Tudo que tenho para falar, falo na sua cara'

O jornalista concordou e citou MC Mari: "Pode ter certeza, que não duvido de você como pessoa física e espero que tudo que converse aqui a gente não leve para o pessoal (...). Mari é uma pessoa que também quero ter uma relação fora daqui, porque gosto dela, mas não é uma pessoa que quero ter mais discussão de jogo, me faz mal, percebo que ela não gosta de ser contrariada".

Na sequência, o empresário explicou seu incômodo com Guipa: "Ontem fiquei um pouco chateado pela movimentação que você fez durante o dia, algumas pessoas que você conversou, que deu a entender que eu fazia parte de uma opinião conjunta e que talvez teria falado algo que não tivesse falado para você".

Já o radialista revelou sua preocupação com Cel, adversário de Hadad: "Me preocupo com Cel, porque não acho que é um menino ruim, mas acho que é um menino que, psicologicamente, precisa de ajuda. Todas as minhas conversas com Cel, nenhuma delas foi falado de jogo. Quando ele quer levantar algum assunto relacionado a jogo, falo assim: 'aqui é uma conversa interpessoal'".

Guipa apontou que não deixaria de respeitá-lo por suas afinidades e Hadad rebateu: "Não é nesse sentido. Acho que você se coloca em um lugar que não existe. Na minha concepção, isso é muito pessoal. Você pressupõe, enxerga e, talvez, por estar numa situação vulnerável, na qual acaba uma discussão e você se vê sem ter alguém para conversar, sendo que tem total liberdade, abertura não só comigo, mas com muitos aqui".

Os dois também conversaram sobre a possibilidade de se votarem por estratégia. Ambos reforçaram que não seria por algo pessoal, e sim por jogo. Hadad revelou que poderia indicá-lo à Zona de Risco apenas para tirá-lo como opção da casa, por entender que ele seria um dos maiores alvos. Guipa concordou e declarou que pensou nisso.