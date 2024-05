Brenno diz quem indicará caso vença Prova da Virada; Vinigram aconselha

O famoso sugeriu que poderia indicar Geni para movimentar o jogo: "Ao invés de pensar com a emoção e o coração, como está pensando, pensar na estratégia de jogo. Você inicialmente disse que puxaria o Guipa depois de ontem, mas não seria movimento porque isso fortalece ele, teoricamente é o que ele quer e acho que ele, para o nosso jogo coletivo, não vai feder, não vai cheirar ele sair ou não. A gente precisa enfraquecer o outro lado. Quem você puxaria? Geni".

Vinigram aconselhou que ele não coloque Edlaine em seu lugar: "Essa Zona de Risco é a perfeita para o coletivo porque, se sai a Any, é uma pessoa a menos do grupo de lá. Se sai Geni, é uma pessoa a menos do grupo de lá. E se sai o Kaio, é o cabeça que sai de lá. O movimento que tem que fazer é estratégico. Se puxa a Edlaine, não dá em nada".

Brenno explicou seu plano caso se livre da segunda Zona de Risco: "Quando penso em colocar a Edlaine, logicamente tem a torcida dela e do Kaio. Só que na minha briga com o Kaio, a todo momento venho pensando em enfraquecê-lo. Como? Colocando alguém que joga junto. Ou coloco Edlaine, ou coloco Dona Geni. Exatamente porque ela não joga e tem essa perseguição em cima de mim, não posso falar nada que vem porrada".

